Castellazzi: “Cambio Inter, mossa azzeccata. Oggi serve una differenza”

Luca Castellazzi

Castellazzi usa le modifiche viste in Sassuolo-Inter per approcciare la partita col Borussia Monchengladbach. L’ex portiere nerazzurro, ospite di “Monday Night” su Sportitalia, si aspetta altre conferme oggi perché per ribaltare le sorti del girone servirà tanto.

TUTTO DA CAMBIARE – Luca Castellazzi pensa che l’Inter abbia tanto da poter migliorare: «Per il gioco prodotto in queste quattro partite sinceramente non c’è stato molto. Ci sono state partite deludenti: a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk è una partita che, se vuoi andare avanti, la devi vincere. A Madrid c’erano stati alti e bassi, l’ultima prova ha fatto grossa fatica. Adesso la cosa difficile è vincere, fare benissimo e sperare negli altri: non dipende più dalle proprie mani il destino. Il cambiamento di sabato, di Nicolò Barella centrale nei tre centrocampisti, è stata una mossa azzeccata che ha dato risultati. L’Inter ha fatto una prova di carattere, può servire per arrivare alla Champions League. La differenza la farà la difesa, perché se vuoi vincere non devi subire. L’Inter, nelle ultime settimane, ha dimostrato poca solidità da questo punto di vista, poi i gol li devi fare. Sono fiducioso per la vittoria in Germania, poi per passare il turno dipende dagli altri».