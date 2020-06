Castellacci: “Serve ridurre la quarantena. Sul protocollo e il pubblico…”

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato Castellacci, ex responsabile medico della nazionale, per parlare della situazione Coronavirus.

PROTOCOLLO INAPPLICABILE – “Il protocollo per le partite? I club di Serie A potranno applicarlo tranquillamente, ma possiedono potenzialità economiche, organizzative, logistiche e umane non paragonabili. Per le altre leghe la vedo più difficile. I medici di Serie B hanno delle perplessità, quelli di C affermano che difficilmente potranno far rispettare il protocollo nel 90% dei casi. Come trovano i test? Come organizzano i ritiri blindati? In Serie C un medico di solito lavora part time. Non riuscirebbe nemmeno a fare la quarantena con la squadra”.

RIDURRE LA QUARANTENA – “Le due settimane di quarantena sono un problema serio. Un caso non può fermare l’intero sistema. Se volontà federale e politica coincidono e tutti hanno scelto di andare avanti perché non pensare a una riduzione a sette giorni? Soltanto così il campionato potrebbe andare avanti. Le condizioni sanitarie continuano a migliorare, bisogna accorciare i tempi del ritiro fiduciario. Quattordici giorni sono troppi e la normativa del ministero della saluta è del 21 febbraio. Sette giorni bastano? Di sicurezze non ne abbiamo, ma lo stesso vale per i 14 giorni. Non è che con quelli c’è certezza di rischio zero. Mettiamocelo in testa: col virus dobbiamo convivere. In questo momento mi semba che basti un solo positivo per far crollare un castello a cui si lavora da mesi”.

NO AL PUBBLICO – “Aprire gli stadi? In questo momento la vedo dura. Se c’è obbligo di mettere in quarantena 300 persone per un solo caso, figuriamoci cosa potrebbe succedere se entrasse il pubblico negli impianti. Facciamo un passo alla volta”.

Fonte: Giorgio Marota – Il Corriere dello Sport