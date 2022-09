Castellacci: «Infortuni in Nazionale? Ipotizzabile, la preparazione è cambiata!»

Enrico Castellacci, ex preparatore atletico della Nazionale Italiana, su Radio Sportiva ha parlato dei troppi infortuni in Nazionale. Per l’Inter, ultimo su tutti Marcelo Brozovic.

TROPPI INFORTUNI – Castellacci prova a dare una spiegazione ai troppi infortuni in Nazionale: «La preparazione è cambiata in vista di un campionato molto particolare. I preparatori si sono trovati in una situazione diversa per cui hanno dovuto impostare il lavoro e questo ha portato un sovraccarico articolare e muscolare, ed essendoci poi tante partite ci sono stati tanti infortuni ma questo era ipotizzabile. Durante la pausa bisognerà gestire bene i giocatori che rimangono per farli riprendere e allo stesso tempo non abbassare troppo il livello agonistico. I giocatori poi torneranno dalla Nazionale che avranno uno scarico psico-fisico e quindi dovranno recuperare. Lì dovranno essere bravi gli staff medici per trovare il giusto equilibrio tra i giocatori che restano e quelli che torneranno».