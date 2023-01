Castaignos: «Inter, bella esperienza ma momento sbagliato. Un idolo»

L’ex attaccante Luc Castaignos, in nerazzurro nella stagione 2011-2012, ha concesso un’intervista in esclusiva ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Nella quale ha raccontato la sua bella – seppur breve – esperienza all’Inter.

ESPERIENZA NERAZZURRA – Luc Castaignos si è raccontato, tornando anche sulla breve esperienza nell’Inter post-Triplete: «Se non giochi tanti a quell’età è normale lasciare la squadra. Giocavo per rimpiazzare attaccanti come Milito ed Eto’o e le loro eredità mi sono pesate. È successo tutto in fretta, ma ho rischiato perché un interesse del genere non sai se tornerà. È stata una bellissima esperienza in quella che era la squadra più forte del mondo. Inoltre ho potuto giocare con Sneijder che per me era intoccabile. Mi ha dato il benvenuto quando ho firmato e mi ha aiutato, è stato molto carino con me»

Fonte: Filippo Rocchi – Gianlucadimarzio.com