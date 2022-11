Cassano: «L’unica volta teso? Quando ho giocato contro l’Inter col Bari!»

Cassano si prepara ai Mondiali e lo fa con una puntata speciale della Bobo TV. L’ex attaccante ha ricordato la partita del suo primo gol in carriera, Bari-Inter del 18 dicembre 1999.

LA GESTIONE – Antonio Cassano sa gestire la pressione: «Io l’unica volta dove ero un po’ teso è stato in Bari-Inter, quello famoso del 1999. Nella mia idea dico che il mio sogno è giocare, sto provando a giocare in Serie A e la mia paura era perdere il treno con questa partita. Era l’unica volta in cui ero molto teso, per il resto c’era Gennaro Gattuso tesissimo il giorno della partita. Gianluigi Buffon l’unica volta che era teso era in Nazionale, io accendevo “off” e andavo tranquillo e sereno».