Cassano: «Tre falli di mano, questa è malafede. Scandaloso»

Antonio Cassano non ha dubbi, gli episodi di Inter-Juventus sono stati decisivi e non a favore dei nerazzurri. L’ex calciatore ha bocciato la direzione dell’arbitro Chiffi e il Var sulla BoboTV.

BOCCIATO – Antonio Cassano ha bocciato completamente Chiffi, sottolineando gli errori di Inter-Juventus: «Chiffi non si è preso la responsabilità della decisione, si è stati fermi quattro minuti. Dovrebbero far sentire cosa si sono detti al Var, c’è zero credibilità anche nel dietro le quinte. Ciò che è successo ieri è scandaloso. Sono tre falli di mano, è malafede se non vai a vedere. Rabiot la prende con la mano per allungarsi e trovare la palla, la minima deviazione fa finire la palla sul braccio di Vlahovic. Poi lo stesso attaccante porta avanti con la mano, sono tre falli. Chiffi ha sbagliato, un’immagine da dietro fa vedere che lui era lì e stava per fischiare. C’è poco da chiarire, è malafede al 100% e ricorda Ceccarini in quel famoso Juventus-Inter».