Cassano: «Sui 24 Juventus più forte dell’Inter, ma propone calcio osceno»

Cassano senza freni stasera a Bobo TV su Twitch. L’ex attaccante dell’Inter spara a zero sulla Juventus, ritenendola sulla rosa più forte dei nerazzurri ma con altri problemi (che Vlahovic per lui non risolve).

LA CRITICA – Antonio Cassano stasera è particolarmente critico: «Sui ventitré-ventiquattro giocatori la Juventus è più forte dell’Inter. Sugli undici se la gioca, uno o l’altro, ma sulla rosa la Juventus è più forte. Se ha fatto cagare in ventitré partite pensi che con Dusan Vlahovic, con una proposta di calcio oscena, cambia qualcosa? Può lottare solo per il quarto posto! Poi per quello che ho visto è vero, se fra cinque giornate dà spettacolo dirò che è probabile che arrivi terza o seconda».