Cassano su Napoli-Inter: «Non è stato un big match, c’è stata una sola squadra in campo»

Nella nuova puntata del format Viva El Futbol, i presentatori hanno commentato quanto accaduto nella 27° giornata di Serie A. Abbiamo raccolto le dichiarazioni e il pensiero di Antonio Cassano, sullo scontro al vertice tra Napoli e Inter, terminato 1-1. Cassano ha criticato l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

IL COMMENTO – Antonio Cassano, nell’analizzare l’andamento della partita tra Napoli e Inter, è stato molto critico nei confronti di Simone Inzaghi, per la gara disputata dalla squadra nerazzurra: «Per me non è stato un big match. C’è stata una sola squadra che ha tentato in tutte le maniere di vincere la partita dal primo all’ultimo minuto, il Napoli. L’Inter, tolta la magia di Dimarco, non ha mai tirato in porta, e pure rischiava di vincere la partita. Ho visto la squadra di Conte con ottime idee, anche contro le avversità e senza 2/3 titolari. Al contrario ho visto la squadra più forte di tutte, quella di Inzaghi, mai in partita. L’allenatore nerazzurro ha combinato un disastro con la gestione dell’infortunio di Dimarco. Non ha alternative al 3-5-2, non sa fare altro e l’abbiamo visto tutti. Con la squadra che ha doveva essere a + 10 sulla seconda»

Cassano confronta il calendario di Inter e Napoli da qui a fine campionato

IL CALENDARIO – Parlando della lotta scudetto, Antonio Cassano ha concentrato la propria analisi sulle due contendenti principali, confrontando i calendari che aspettano l’Inter e il Napoli da qui in avanti: «L’Inter in questo momento fa fatica a vincere, si è visto anche nelle tante difficoltà avute nella gara vinta contro il Genoa. Adesso è attesa da un calendario tremendo, comprese le nazionali, dove andranno via in tanti della rosa. Il mese di aprile sarà complicatissimo. A confronto invece, il Napoli per il calendario che ha, tolta la trasferta insidiosa di Bologna può vincere tutte le partite. L’Inter, al contrario, ha tante gare difficili. Se non salgono di condizione la vedo complicata restare davanti».