Cassano: «Su Gosens ho paura per l’Inter! Non ha la personalità»

Cassano aggiunge delle perplessità su Gosens, già espresse da Adani (vedi articolo). Alla Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante sostiene che l’Inter rischi per il rendimento fin qui non sugli standard visti all’Atalanta del tedesco.

LA CRITICA – Antonio Cassano contesta: «Per quanto riguarda l’Inter io l’ho detto già l’anno scorso e la scorsa settimana che i giocatori con Gian Piero Gasperini sono determinati tipi di giocatori. A Robin Gosens abbiamo dato tempo per l’infortunio: non lo so se ha la personalità per giocare a San Siro o per fare questo tipo di calcio, ma l’Inter avrà un grande problema se è questo Gosens. Dubito che possa tornare il Gosens di Gasperini, però ho tanta paura: ho l’impressione che, alla lunga, giocherà Federico Dimarco che ha personalità, gamba e piede. Oppure uno più lineare come Matteo Darmian, che ti dà sempre il 6 ma non è niente di che. Hanno dato via a malincuore Ivan Perisic, non trovando l’accordo, pensando che Gosens fosse un altro tipo di giocatore. Ma avevo dei dubbi: è un tipo di calcio diverso con una pressione diversa».

SENZA STORIA – Dopo la critica a Gosens Cassano se la prende anche con lo Spezia per l’atteggiamento mostrato contro l’Inter sabato: «La gara del Meazza? C’è poco da dire, perché una squadra si è consegnata e l’altra aveva già i tre punti in mano. Per me è stata una partita-non partita dello Spezia: la Cremonese, tra Firenze e Roma, sulla carta è più debole e nove volte su dieci rischia di perdere, ma esce tra gli applausi. Io non ho capito Luca Gotti: è andato lì per fare cosa? Non ho capito come ha impostato la squadra. In Italia tanti allenatori, quando giocano contro le grandi squadre, potrebbero risparmiare i soldi dell’albergo e non presentarsi».