Cassano e il solito show: «Feyenoord scarso e Bastoni non buono»

Cassano fa il suo show e analizza in questo modo Feyenoord-Inter e anche Alessandro Bastoni, che ieri ha giocato una partita paurosa fuori posizione (peraltro).

RIVALE SCARSA E BASTONI NON BUONO – Solito show di Antonio Cassano, durante il programma che va su Twitch e YouTube Viva El Futbol. L’ex attaccante ritiene il Feyenoord, battuto dall’Inter in Champions League, troppo scarso e addirittura Alessandro Bastoni non buono. Il suo intervento: «Il Feyenoord ha avuto 4-5 corner, poi una mezza parata di Martinez, ma il Feyenoord è scarso, una roba imbarazzante, non si può vedere al livello assoluto. L’Inter poteva fare 5-6 gol senza problemi, non c’è mai stata partita. Era molto più forte e lo ha dimostrato senza se e senza ma. Non c’era discussione sulla qualificazione e al ritorno sarà la stessa identica roba perché il Feyenoord è troppo troppo scarso. Bastoni forte, internazionale, mondiale? Ragazzi, Bastoni non è buono per me. Gioca a cinque dando spazio dietro. E anche l’altra volta in Supercoppa ne ha fatti tanti di disastri. In generale ne ha fatte molte di più rispetto agli altri anni. In Italia l’Inter fa uno sport diverso e soprattutto io i difensori li giudico quando devono giocare a 50 metri dalla porta, quando marchi gli attaccanti del Venezia, del Lecce… Bastoni gioca a cinque dove non marca nessuno».