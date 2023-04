Cassano: «Se l’Inter esce col Benfica via Inzaghi! Lukaku male»

Da tempo Cassano è un feroce critico di Inzaghi e dopo Salernitana-Inter non ha problemi a dire cosa pensa: uscendo col Benfica in Champions League il cambio di allenatore sarà inevitabile. Ne ha parlato alla Bobo TV.

ORRORE A SALERNO – Antonio Cassano vede una tendenza della squadra di Simone Inzaghi confermata con la Salernitana: «Anche se l’Inter meritava di vincere l’altra volta settanta occasioni, a questo giro novanta occasioni. Era impossibile non vincere, Romelu Lukaku è il fac-simile di Christian Vieri: lo vedo proprio male. Io dicevo che la Lazio era l’outsider per la Champions League e secondo me va anche l’Atalanta. L’Inter aveva strameritato di vincere, però… Lukaku da venti centimetri è andato a botta sicura e ha preso la traversa, lo vedo troppo pesante».

UN DISASTRO IN ATTACCO – Cassano prosegue: «Joaquin Correa da quando è all’Inter malissimo, chi mi sta impressionando in negativo nell’ultimo mese è Lautaro Martinez. Ho l’impressione che dopo la sbornia dei Mondiali stia pagando, poi è andato in Sud America e hanno fatto festa. L’Inter in questo momento non naviga nell’oro, non sta giocando bene e a livello fisico ha difficoltà. L’occasione che ha avuto sembrava noi che giochiamo a padel, a uno all’ora. Anziché tagliare verso destra e farsi fare rigore dal difensore è andato a sinistra e tirando una ciofeca. L’Inter ha sempre fatto una fatica allucinante in Champions League, dagli anni di Antonio Conte. Quest’anno è andata avanti ma Lautaro Martinez ha fatto fatica: dove lo mettiamo? Oggi improponibile pensare di dire che sia fra i primi tre-cinque attaccanti al mondo. Ho l’impressione che sia da grandissima squadra, se lo metti al Chelsea va da Dio».

FALLIMENTO IN SERIE A – Cassano continua con le critiche e va a zero su Inzaghi: «A nove giornate dalla fine l’Inter meno ventitré punti: di cosa parliamo? Se parliamo di preparazione atletica la squadra non è mai entrata brillante, in tutte le partite: l’unica la Supercoppa Italiana, dove ha asfaltato il Milan. Spesso e volentieri ci sono infortunati, sei a -23 con la rosa più forte del campionato. Speriamo e auguriamoci che l’Inter possa andare avanti, altrimenti la vedo dura che possa finire il campionato. Io sono convinto che se col Benfica vanno a casa cambiano l’allenatore, perché rischiano di non arrivare fra le prime quattro. Sarebbe un bagno di sangue clamoroso».