Cassano: «Sanchez campione! Dove sono i pagliacci che lo criticavano?»

L’Inter ha vinto la Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus all’ultimo minuto con il gol di Alexis Sanchez. Il cileno è uno dei calciatori più in forma del momento in casa Inter e si candida per una maglia da titolare contro l’Atalanta (vedi articolo). Ecco il pensiero di Antonio Cassano su di lui.

PAGLIACCI – L’Inter ha vinto grazie al gol di Sanchez la Supercoppa Frecciarossa. Il cileno l’ha risolta con un guizzo delle sue e ha mandato in estasi il mondo Inter. Cassano, ex giocatore dell’Inter, ha dato il suo parere su Sanchez nella puntata della Bobo Tv. «Sanchez non lo abbiamo scoperto mercoledì. Io e te (Adani, ndr) ne abbiamo parlato quando tutta Italia e tutti i pagliacci lo criticavano. Noi abbiamo detto sempre che è il giocatore più forte della Serie A. E’ un campione e lo dimostra. Adesso io preferisco non parlare perché il calcio noi lo vediamo e anche bene a differenza dei pallonari. Ai pagliacci voglio dire: guardate dove ha giocato e quanto è stato decisivo. Fine».

Fonte: Bobo TV