Cassano: «Roma-Inter bruttissima. 60 minuti sporchi, tanti falli»

Antonio Cassano ha parlato sulla BoboTV della partita di sabato tra Roma e Inter in campionato. Il match non è piaciuto all’ex calciatore.

VITTORIA – Antonio Cassano è intervenuto sulla partita di sabato: «Fino al sessantesimo è stata una partita bruttissima, lenta e sporca. Tanti falli, tante situazioni che non mi sono piaciute poi l’errore di Spinazzola e l’azione quinto per quinto con il gol di Dimarco sull’imbucata di Brozovic. La Roma crea poco, ogni volta che l’Inter ripartiva poteva far male. Sul 2-0 il match è finito, ma le due squadre non mi hanno esaltato. L’Inter per 60 minuti non l’ho vista bene, non mi è piaciuta. Ha vinto meritatamente però è stata molto lenta, vedevi però che se alzava il ritmo qualche idea l’aveva. L’Inter ripartiva con qualità e ha trovato il secondo gol con l’errore di Ibanez. La Roma non gioca, i nerazzurri non mi hanno esaltato. Spinazzola si è fatto imbucare da dilettante sul primo gol, il passaggio di Brozovic era semplice».