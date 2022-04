Cassano: «Radu? Non mettiamogli la pistola alla tempia! E gli altri dell’Inter?»

Cassano prova a difendere Radu dopo l’errore in Bologna-Inter. Dopo aver parlato della questione titolo (vedi articolo), l’ex attaccante fa altre critiche sulla partita di mercoledì. Queste le sue parole dalla Bobo TV.

COLPE ALTRUI – Antonio Cassano spiega cosa, a suo avviso, non ha funzionato mercoledì: «Dopo venticinque-trenta minuti pareggia il Bologna ed è finita. A me l’Inter è piaciuta zero: dopo Simone Inzaghi ha provato a mettere Alexis Sanchez, ma quel pochissimo che ha creato nel secondo tempo era con qualche giocata e un po’ di nervi. Mi è piaciuta zero, ha fatto un harakiri clamoroso! Ionut Andrei Radu? Ha sbagliato, tutti quanti abbiamo fatto degli errori, ma gli stiamo mettendo la pistola alla tempia. E gli altri? Hanno fatto una partita al di sotto delle loro qualità!»

PROSSIMO TURNO – Cassano torna sul calendario: «A Udine è complicato, perché se non vince e vince il Milan è fatta. Se dovesse l’Inter fallire il campionato, che lo vince il Milan, per me è stagione fallimentare. Il ragionamento che facciamo per la Juventus, a livello di titoli, non è sulla squadra più forte ma su una molto meno forte, sui giocatori e sulla rosa».