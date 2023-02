Cassano: «Porto ha avuto occasioni più clamorose. Inter cambi struttura»

L’Inter ha vinto contro il Porto con il risultato di 1-0. Romelu Lukaku è stato l’uomo decisivo del match, Antonio Cassano ha commentato in questo modo lo scontro di Champions League in collegamento con la BoboTV.

DUBBI – Antonio Cassano ha parlato così di Inter-Porto sulla BoboTV: «L’Inter ha tenuto il pallino del gioco in mano in tutti i 90 minuti, ma il Porto ha avuto le occasioni più clamorose nel primo e nel secondo tempo. Onana ha fatto grandi parate d’istinto. Il problema è che se Otavio non va fuori l’Inter non vince mai la partita. Il giocatore mancherà nella prossima partita, è l’anima del Porto. Sarà dura con novantamila persone in Portogallo. A venti minuti dalla fine con loro in dieci uomini, non capisco perché Inzaghi sia rimasto dietro con la difesa a 5. Togli un difensore e metti Dumfries e Gosens sui lati, abbandonando quella struttura».

PROSSIMA PARTITA – L’ex calciatore ha poi detto sulla gara di ritorno: «Se tu vai lì con l’idea di speculare non vinci. L’Inter non andrà lì cercando di mettere i piedi nel campo degli avversari, non ha queste idee l’allenatore. Se Inzaghi andrà ancora con la difesa a tre più i due esterni, troverà difficoltà. In cinque dietro dai un segnale agli avversari per attaccare. Darmian e Dimarco giocheranno con i difensori bloccati, secondo me sarà una partita di attesa sperando che nelle poche occasioni si concretizzerà. Devi cercare di mettere paura al Porto, non chiuderti e ripartire senza prendere palla».