Cassano: «Non mi stupisce l’Inter di Verona, ma le undici sconfitte»

Cassano polemico nei confronti di Simone Inzaghi, ritenuto il principale colpevole del campionato negativo dell’Inter. L’ex giocatore non stupito dai 6 gol di Verona

COLPE DEL TECNICO − Antonio Cassano, alla Bobo Tv, parla dei nerazzurri: «L’Inter non mi stupisce che fa 6 gol a Verona, a me stupiscono le 11 sconfitte. Inzaghi? Le chiacchiere le portano via il vento. Se sei a meno 20 dal Napoli qualcosa non ha funzionato. L’Inter ha fatto malissimo in campionato, la colpa è dell’allenatore. Non c’è niente da dire».