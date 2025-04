Cassano non dimentica: «De Laurentiis ha fatto un favore all’Inter!»

La classifica recita ancora +3 dell’Inter sul Napoli di Antonio Conte. Antonio Cassano, in diretta su VivaElFutbol, commenta in questo modo il weekend di Serie A.

IL COMMENTO DELLA GIORNATA – 2-2 sabato per l’Inter, 1-1 questa sera. Entrambe le squadre che si stanno giocando lo scudetto si sono fermate in un weekend piuttosto complicato. Antonio Cassano ha commentato: «L’Inter butta una partita al cesso, il Napoli non ne approfitta. I nerazzurri in questo momento stanno meglio, non hanno pressione in più grazie al pareggio di oggi. Per come conosco Conte e come allena, pensavo che giocando -una gara a settimana potesse andare più forte, invece stasera ho visto scarica la squadra. E Lukaku stasera ha fatto grande fatica. Se il Napoli non fa grandi prestazioni Lukaku non serve e la coperta è corta. Mentre guardavo la partita ho pensato una cosa. De Laurentiis ha buttato al cesso un campionato vendendo il suo giocatore più forte e prendendo solo Okafor. Poteva avere 7 punti in più adesso, a gennaio ha fatto un favore all’Inter. Diventa dura adesso riprendere l’Inter con tre punti di vantaggio. L’Inter deve perdere una partita e il Napoli vincerle tutte per rimontare. A Parma ha perso punti, però i partenopei non ne hanno proprio approfittato»