Cassano: «Nico Paz all’Inter? Può giocare ovunque. Ma meglio se allenato da Guardiola»

Archiviata la bella vittoria del Como, nella puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha parlato di Nico Paz, con l’Inter che ha messo nel mirino il centrocampista del Como.

FUTURO – Antonio Cassano, ex giocatore di Milan e Inter, nel corso della consueta chiacchierata in live su Youtube a “Viva el Futbol”, ha parlato del percorso che sta facendo Nico Paz con la maglia del Como. Il centrocampista spagnolo, uno dei talenti più belli di questa Serie A, era finito nel mirino dell’Inter e non solo. Su di lui anche l’interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Questo il commento di Cassano nella live insieme a Vendola e Lele Adani: «L‘Inter su Nico Paz? Lui può giocare dove vuole, così come Havertz. Al Real Madrid però non gioca né Arda Guler né Rodrygo adesso. Il Real Madrid vuole tutti i giocatori più forti, ma fare i profeti in patria è più complicato. Nico Paz è sicuramente un giocatore di alto livello, ma al Real Madrid è complicato. Solo Raul da attaccante era in grado di venire dalla Cantera. Per Nico Paz l’ideale sarebbe trovare un allenatore com Tuchel o Guardiola, che migliorano i giocatori. Deve trovare un allenatore che gli lascia libertà».