Cassano: «Mourinho è scarso, i suoi trofei sa dove può metterseli»

Antonio Cassano ha risposto attraverso la Bobo TV dopo le parole di José Mourinho su di lui. L’ex giocatore non si è trattenuto.

MOURINHO – Antonio Cassano non si è trattenuto nel rispondere a José Mourinho dopo le sue dichiarazioni: «In 18 anni di carriera non sono mai arrivato alle mani. Ho insultato chiunque. Ho fatto di tutto e di più. Questo per dire al coniglio che ha riportato questa storia come stanno le cose con Livaja. Lui mi ha detto che non ho mai vinto nulla al Real, all’Inter e alla Roma. Io sono andato a Roma solo per amore passione a divertimento. Se volevo vincere facile andavo alla Juventus. Che vada a chiedere a Conti, Totti e De Rossi cosa ho fatto. Ho fatto godere i tifosi. A me non me ne frega di ciò che ha vinto. Sta facendo delle figure oscene in campo».

INTER – Cassano ha poi continuato, parlando anche del periodo a Milano: «Con l’Inter ha vinto tutto. Io ho giocato per fare divertire i tifosi. A me de trofei non interessa. Lui è scarso come allenatore. La gente non è stupida si è accorta che il suo calcio è vecchio. Ha avuto la fortuna di allenare grandi campioni. A Madrid si dimentica che oltre alla giacca avevo anche due orologi, quattro anelli e mi chiamavano il Gordito. Ero grasso. Mi hanno preso nonostante tutto questo. Vuol dire che ero un fenomeno. Ho fatto malissimo per colpe mie. A lui lo hanno mandato via perché faceva un calcio orribile. . Quando smetterà, dopo tre giorni non lo cagherà nessuno. Tutti i suoi trofei sa dove può metterseli. Ci sono delle persone dell’Inter che mi hanno detto che sanno che ha detto una cavolata. Non a caso mi hanno chiamato e scritto in questi giorni».