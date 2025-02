Cassano: «Mkhitaryan dice la verità! Inter la più forte da quattro anni»

Cassano analizza la partita tra Juventus e Inter, ritornando anche sulle parole di Mkhitaryan nel post partita.

PROBLEMATICA – A Viva El Futbol, Antonio Cassano ha analizzato la partita tra Juventus e Inter: «Se il primo tempo finisce 4/5-0, l’Inter porta la partita a casa facile. Poi non ho capito cosa sia successo nella ripresa, la Juventus sembrava il Barcellona dei vecchi tempi e l’Inter la Sammartinese. Mkhitaryan quando parla, parla giusto, dice la realtà. Da quattro sono i più forti. Ma penso: l’Inter è la più forte da 4 anni, ma in 4 anni si rischia di vincere solamente uno scudetto. Alla base, c’è un problema che mi sfugge: dipende dall’allenatore. Pavard è stato un mezzo fermo, gioca e non penso possa essere stanco. De Vrij è stato il migliore e in due mesi e mezzo ha fatto un errore. Ma mi ritrovo Acerbi e non lui. Allora dico: tu allenatore vedi la squadra che è in difficoltà fisicamente. Dimarco non sta bene, Bastoni non sta facendo una buona stagione».

Cassano e quell’ingiocabili di Mkhitaryan

“INGIOCABILI” – Ancora Cassano sulle parole di Henrikh Mkhitaryan: «Ieri la problematica grande è stata: Thiago dice abbiamo avuto troppo rispetto, dobbiamo giocare alla pari. Ma al 60’ Inzaghi toglie tre e mette altri tre giocatori. Se sei un allenatore top trovi delle contromisure, non è che Mkhitaryan ha detto una ca***, ha detto la verità. L’Inter è da 4 anni la più forte e si rischia di vincere solo un campionato, uno!».