Cassano: «Mi vergogno di essere interista. Inzaghi, basta scuse»

Antonio Cassano è duro contro Simone Inzaghi e l’Inter, ma vede ancora i nerazzurri come favoriti sul Benfica e lo conferma sulla BoboTV.

VERGOGNA – Antonio Cassano non ne può più di questa Inter: «L’Inter è più forte del Benfica, ma se perde 11 partite e fa schifo col Monza c’è da avere attenzione. Io ho paura, non ho la sicurezza al 100% che passi alle semifinali. È grande favorita, i giocatori si autogestiscono e preparano da soli le gare. Il Benfica gioca bene, ha un po’ di orgoglio, gli basta poco per riaccendere la fiammella e l’entusiasmo. -24 dal Napoli, quello che mi sta facendo vedere in campionato mi fa vergognare di essere interista. Spero passi, ma ho paura. Mi sono rotto, ci sono sempre alibi da Inzaghi e non cambia mai. Sei l’Inter, non puoi perdere con Empoli, Udinese, Spezia e totalizzare 11 sconfitte».