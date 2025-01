Cassano: «Marotta non credibile. Non sa nemmeno chi è Frattesi

Cassano tira bordate su Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che ieri ha parlato del futuro di Davide Frattesi, corteggiato dalla Roma.

BORDATE SU BORDATE – Antonio Cassano, dopo aver sparato a zero su Bastoni e Barella, ha detto la sua su Davide Frattesi. Allo stesso tempo, ha tirato delle bordate sul presidente nerazzurro Beppe Marotta, che nella giornata di ieri, prima di Venezia-Inter, ha parlato proprio del futuro del centrocampista, corteggiato dalla Roma. Questo il suo commento a Viva El Futbol: «Conosco il personaggio Marotta, lui ha detto così ma ha fatto filtrare che Frattesi, tramite i suoi amici giornalisti, che lui vuole andare via. L’Inter vuole 40-45 milioni, la Roma non glieli deve dare, Frattesi vuole e deve andare via. Merita chance in squadre importanti. Marotta ha detto di no? Lo stanno già trattando, lo conosco. Lui non sa nemmeno chi è Frattesi, alla Sampdoria non sapeva chi fossero i giocatori. lui parla perché deve parlare, sta tirando l’acqua al suo mulino. Sta facendo filtrare che Frattesi deve andare via. Marotta non è credibile e non è attendibile. Ce lo aspettiamo come presidente dell’America o come Papa al Vaticano. Frattesi mi piacerebbe vederlo in squadre dov’è protagonista, in squadre dove fa 40-50 entrate. Non ti puoi aspettare giocate alla Aimar o Riquelme, è uno che entra».