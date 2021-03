Cassano: «Lukaku ora in fiducia, però manca qualcosa per essere top»

Cassano, intervenuto nel corso della diretta su Twitch sul canale “ChristianVieriOfficial”, parlando sul tema Europei e Belgio, ha inevitabilmente detto la sua su Romelu Lukaku.

SU LUKAKU – Cassano dice la sua in merito all’attaccante dell’Inter: «Se Romelu Lukaku sta bene fisicamente come in questo periodo, gli va benissimo, è un carro armato. Calia bene destro e sinistro, si sa muovere. Lui si arrampica molto sul suo fisico, quando sta bene fisicamente fa reparto da solo, si muove bene, gioca per la squadra. Quando non sta bene, dato che a livello qualitativo non è come gli altri top, fa fatica. Lukaku non è pulito nelle giocate, Karim Benzema e Robert Lewandowski quando stanno male giocano ugualmente bene. Lukaku deve stare bene sempre per rendere sempre al massimo. La sua preoccupazione è quella di sfruttare i suoi 100kg, correre e dare sportellate. Questo non significa che è scarso».