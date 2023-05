Cassano: «Lukaku? L’Inter non può aspettarlo! Preferisco Dzeko»

Cassano mantiene i dubbi su Lukaku nonostante i due assist per i gol di Lautaro Martinez (1-1) e Gosens (2-1) nel 3-1 di Inter-Lazio di domenica. Alla Bobo TV l’ex attaccante mostra la sua preferenza per Dzeko.

NON AL MEGLIO – Per Antonio Cassano la coppia d’attacco ideale dell’Inter è diversa da quella di domenica: «Romelu Lukaku di Antonio Conte apre il mondo a Lautaro Martinez, questo no. Io preferisco giocare con Edin Dzeko, che ti fa un lavoro di raccordo, per lasciare gli ultimi venticinque metri a Lautaro Martinez. Poi se Lukaku torna quello di Conte no, ma anche nella partita dell’altro giorno lo vedo in difficoltà. Nelle partite da dentro o fuori ci siamo, perché ne mancano nove o dieci: non posso pensare di aspettarlo. L’idea che io ho è che Lukaku non è al 100%, mancano nove-dieci e non posso aspettarlo. Farei giocare Dzeko da 10 dietro Lautaro Martinez, che deve essere determinante tutte le partite. Adesso ci sono due trasferte per l’Inter, a Verona e Roma, poi c’è la Champions League e in mezzo gioca in casa col Sassuolo».