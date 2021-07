Cassano: «Lukaku? Facile fare gol contro le piccole. Non ha fatto niente»

Antonio Cassano boccia pienamente la prestazione di Romelu Lukaku in Belgio-Italia. Ecco le sue parole sull’attaccante dell’Inter, in diretta a “BoboTV” su Twitch.

INSUFFICIENTE – Tra i principali estimatori di Romelu Lukaku non figura per nulla Antonio Cassano. L’ex calciatore boccia pienamente la prestazione del gigante dell’Inter in Belgio-Italia. Accusandolo anche di venire a mancare nelle partite che contano. Ecco le sue parole: «Facile fare gol contro l’Empoli, il Frosinone, il Bologna, la Sampdoria… L’altra sera Lukaku non è riuscito a tenere una palla, ha fatto grande fatica. Non riusciva a fare niente. Poi se sei furbo, se dalla parte di Chiellini fai fatica, buttati da quella di Bonucci».