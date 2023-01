Cassano: «Lukaku o Dybala? Colpa di Inzaghi! Inter, ora problema Dzeko»

Cassano oggi ce l’ha con Inzaghi, per la scelta di aver preferito Lukaku a Dybala la scorsa estate. L’ex attaccante dell’Inter, nel corso della Bobo TV, aggiunge anche una critica alla società riguardante Dzeko.

LE RESPONSABILITÀ – Per Antonio Cassano nella preferenza tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku bisogna guardare Simone Inzaghi: «La colpa è dell’allenatore. L’anno scorso Lukaku era andato al Chelsea ma avevano fatto venti giorni assieme e si era creato un buon feeling. Lui si è impuntato, voleva Lukaku punto. Si prenda la responsabilità l’allenatore. Adesso hanno un altro problema: Edin Dzeko. Lo sai quanto gli hanno offerto a Dzeko? Due milioni e mezzo. Ha risposto che sta facendo ancora la differenza e sta facendo bene, quindi che gli devono dare uno stipendio simile. Secondo me Steven Zhang sta facendo in modo di raccattare più soldi possibili e far sì che nascano le idee o un giocatore come Gavi e Pedri. Quando finisce la stagione devono fare ottanta milioni di attivo: uno solo può dare quei soldi, il ragazzino davanti. Se tu Inter dai via Lautaro Martinez non è che riparti da zero, sei in retromarcia! Al momento è la cosa più importante dell’Inter, vista la difesa e il centrocampo».

ALLENATORE “COLPEVOLE” – Cassano prosegue contro Inzaghi: «Lui ha chiesto Lukaku perché? Se va a prendere Dybala toglie spazio a quello che ha chiesto un anno e mezzo fa: Joaquin Correa, pagato oltre trenta milioni. L’errore è stato fatto dalla società, che ha dato fiducia all’allenatore. L’anno scorso ha chiesto e scelto lui Correa, quest’anno gli hanno preso Francesco Acerbi. Correa l’hanno pagato oltre trenta milioni: l’ha chiesto lui alla società. Invece fa la doppia coppia in testa: Lautaro Martinez-Lukaku, Dzeko-Correa».