Cassano: «Lautaro Martinez un campione, ricorda Aguero! Inter è quella di ieri»

Lautaro Martinez ieri è tornato al gol con una bella tripletta contro la Salernitana. Cassano, intervenuto in diretta alla Bobo TV, parla dell’argentino e della prestazione convincente dell’Inter che finalmente torna ai 3 punti. Di seguito le sue dichiarazioni

CAMPIONE – Lautaro Martinez ha realizzato una tripletta contro la Salernitana e l’Inter è tornata alla vittoria. Antonio Cassano crede fermamente nelle qualità dell’argentino: «Lautaro i 30 gol nelle gambe ce li ha perché è cattivo, avvelenato e vede la porta. Poi è un periodo che non è tranquillo ma è forte, è un campione. A me ricorda sempre più Aguero: nel breve, nel lungo e per come protegge palla. Il derby di Coppa Italia? Mi è piaciuto zero, secondo me ha fatto qualcosina in più il Milan. Avevo come l’impressione che giocassero con paura perché è un momento particolare per entrambe. L’Inter ha giocato con paura, stranamente il Milan era un po’ più sciolto. Io sono andato a vedere delle statistiche, a febbraio la squadra di Inzaghi ha fatto due punti non giocando bene. Ieri immagina lo 0-1 di Verdi dopo 5 minuti, la partita si mette nuovamente in salita. Poi è andata bene perché hanno vinto facile però la Salernitana ha dimostrato poca roba. L’Inter che noi abbiamo dichiarato la favorita è quella che abbiamo visto ieri. L’ultimo mese non mi è piaciuto e non mi ha convinto».