Cassano: «Lautaro Martinez può arrivare a 25 gol, meglio di Leao»

Antonio Cassano ha parlato sulla BoboTV dell’Inter e della ritrovata vittoria contro il Lecce in casa. L’ex giocatore ha toccato il tema Lautaro Martinez, lasciandosi andare ad un commento anche sul ritrovato Robin Gosens.

OTTIMO LAVORO – Antonio Cassano ha parlato così di Inter sulla BoboTV: «Inter ha fatto buonissima partita, ha comandato ma con qualche difficoltà. L’Inter decideva quando alzare i ritmi, sapeva di vincere e lo ha fatto senza problemi. Era un’occasione che non ha preso sotto gamba, ha fatto quello che sa fare e ha reagito. Ieri è stato tutto sereno, qualche ripartenza del Lecce ma niente. Lautaro Martinez continua a segnare e a dare prestazioni. Può arrivare a 25 gol, fa la differenza dappertutto. Lo aspetto solo in Nazionale, Julian Alvarez gli è passato davanti troppo facilmente. Al Mondiale ha perso il posto dopo due partite, ma ha fatto vedere di più in Champions League a differenza di Leao. Si vede, calcia in porta, non ha problemi, ma gli manca qualcosa per arrivare tra i primi cinque attaccanti al mondo. Finalmente dopo più di un anno ho rivisto una partita di altissimo livello di Gosens, è stato intenso ed ha avuto qualità. Ho rivisto quel giocatore con l’Atalanta di Gasperini. Ha avuto delle difficoltà, ma da tedesco ha abbassato la testa e lavorato».

