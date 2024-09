Cassano: «Lautaro Martinez non si discute! Male col Monza, ma Inzaghi ha cambiato»

Cassano paradossalmente meno critico delle altre volte, nonostante il pareggio dell’Inter contro il Monza. Durante “Viva El Futbol” su Twitch, l’ex attaccante ha difeso Lautaro Martinez e ha parlato anche di Simone Inzaghi.

NON SI DISCUTE – Antonio Cassano difende l’attaccante argentino dopo la passata stagione: «Lautaro Martinez viene da una stagione clamorosa, cosa vuoi che abbia? Ha giocato la Copa América senza andare in vacanza, è tornato e subito ha giocato. Per distacco è il miglior attaccante che c’è in Serie A, come calciatore non si discute».

Pareggio, ma in campo qualcosa di diverso

DIVERSAMENTE – Cassano torna a parlare del pareggio di domenica: «L’Inter ha fatto male, ha provato a fare la partita però non mi è piaciuta. Ciò nonostante mi aspettavo vincesse, e questo non è successo. Il problema è stato il turnover? I giocatori sempre forti sono. L’Inter ha due squadre! Potrebbe scendere in campo con tutta la panchina, resterebbe competitiva uguale. De Vrij che è il sostituto di Acerbi, ha fatto una signora partita. Ieri almeno Inzaghi ha provato a fare qualcosa di diverso con i tre attaccanti».