Cassano: “Lautaro Martinez? Vai! Inter, prenderei Cavani, Lacazette e 3”

Condividi questo articolo

Cassano si esprime a favore della cessione di Lautaro Martinez. L’ex attaccante dell’Inter, in una diretta Instagram col giornalista Pierluigi Pardo, ha consigliato la dirigenza nerazzurra di darlo al Barcellona e rifarsi attacco e difesa: cinque acquisti fra cui Cavani e Lacazette.

SPARATE DI MERCATO – Antonio Cassano è deciso su Lautaro Martinez al Barcellona: «Io, siccome sono un ex calciatore, lo darei via. L’hai pagato venti milioni, a centoventi ti fai dare Arthur. Sai cosa faccio? Essendo ormai fuori dal calcio vado a intuito: Edinson Cavani è a scadenza di contratto, ha trentatré anni, vado a prenderlo e mi prendo i soldi, Arthur e settanta-ottanta milioni. Lautaro Martinez vai! In questo momento qua OK è forte, per me è fortissimo e fra due-tre anni può essere un prospetto ancora più forte, però Antonio Conte vuole vincere tutto e subito e Cavani è perfetto per come gioca Conte. Oppure un nome che in questi giorni non è uscito per l’Inter, per l’idea di Conte: leggevo Timo Werner, oppure Antoine Griezmann che non mi piace tanto, ma io prenderei per esempio Alexandre Lacazette a giocare davanti con Romelu Lukaku».

FANTASCENARI – Cassano fa prendere forma a un’ipotetica nuova Inter: «Io prenderei Cavani in prima battuta e poi Lacazette, vado dall’Arsenal e dico di darmi Lacazette che secondo me è tanta roba. Poi ti fai dare tanti soldi, c’è anche la questione Mauro Icardi che non può rimanere e prendi altri settanta-ottanta milioni: centocinquanta-centosessanta milioni sono soldi importanti e fai grandi acquisti. Poi, siccome l’Inter gioca a tre, andrei al Barcellona che ha due centrali di difesa mancini, Clément Lenglet e Samuel Umtiti. Visto che all’Inter manca il centrale di sinistra uno dei due dammelo, Arthur dammelo, cinquanta-sessanta “pappardelle” e Lautaro Martinez è stato un piacere. E andrei a prendere Cavani e Lacazette».