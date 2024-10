Cassano: «Lautaro Martinez? I gol che fa mi ricordano un ex Inter!»

Cassano stravede per Lautaro Martinez e al contempo tira in ballo un grandissimo ex attaccante pure dell’Inter.

PARAGONE – Antonio Cassano, ospite su Viva el Futbol su Twitch, paragona Lautaro Martinez ad un grande attaccante argentino, peraltro ex nerazzurro, come Hernan Crespo. Lo stesso Cassano però precisa: «Crespo faceva quei tipi di gol, lui arrivava da cross di destra e sinistra e faceva tutti questi gol. Ma non ho detto che è uguale o gli somiglia perché Crespo è stato un campionissimo, ma cito Hernan perché fa quel tipo di gol. Lautaro è completo».