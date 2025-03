Cassano: «Lautaro Martinez? Mi aspetto qualcosa in più! Meglio Julian»

In collegamento con Viva El Futbol, Antonio Cassano è tornato a punzecchiare Lautaro Martinez paragonandolo ad un altro attaccante. Poi la risposta di Ventola e Lele Adani.

ATTACCO – Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter, nel corso della solita puntata di Viva El Futbol, spiega il suo punto di vista. E questa volta tocca scegliere se meglio Julian Alvarez o Lautaro Martinez, capitano dell’Inter. Fantantonio motiva così la sua scelta: «Julian Alvarez lo metto fra i primi 5, preferivo lui già quando giocava con Haaland. Lui o il Toro? Julian, secco. L’ho sempre detto, ha fatto la differenza al Mondiale e l’hanno messo dentro a soli 20 anni. Mi aspetto qualcosa in più da parte di Lautaro Martinez per arrivare a Julian. Sono entrambi giovani, ma credo che Alvarez abbia qualcosa in più». Alle parole di Cassano, hanno risposto Ventola e Lele Adani. Il primo ha preferito il capitano dell’Inter, mentre Adani si è schierato con l’attaccante dell’Atletico Madrid.