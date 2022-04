Cassano: «Juventus-Inter wrestling. Allegri bugiardo, deve vergognarsi!»

Cassano nel corso della BoboTV ha parlato in breve di Juventus-Inter prima di scatenarsi letteralmente nei confronti di Massimiliano Allegri, prendendo come riferimento anche le dichiarazioni nel post partita.

PAREGGIO MILAN – Cassano commenta in breve il pareggio tra Milan e Bologna (vedi articolo): «Il Milan si lascia scappare una grandissimissima occasione! Quando arrivi a un certo punto e ti mancano i campioni».

IL DERBY – Cassano poi commenta in breve Juventus-Inter: «Juventus-Inter per me è stata una partita di wrestling! La Juventus non meritava di perdere perché l’Inter ha tirato una sola volta in porta e non ha giocato bene. Io vedo un’Inter giù di morale dopo il derby con il Milan. La squadra fa fatica in tutti i reparti, sono stanchi anche fisicamente. Resta però la grande vittoria che dà morale per la corsa scudetto e può fare bene nelle ultime partite».

PER ALLEGRI – Cassano non le manda a dire e si concentra in particolare sulle dichiarazioni di Massimiliano Allegri: «Intanto vorrei mettere subito delle cose in chiaro con il signor Allegri, che evidentemente si sarà offeso dato che prima mi chiamava sempre, e adesso dopo la BoboTV da quando dico il mio pensiero liberamente non si fa sentire più, e non me ne frega un c….! Intanto c’è da sottolineare la grande bugia dell’ultimo periodo, che diceva di non avere chance per la corsa scudetto e poi dopo la partita ha detto di essere fuori: allora ha detto una grande bugia, perché significa che non sei inferiore all’Inter come volevi far credere. Lui dice di programmare la prossima stagione, ma cosa gli manca? Ha avuto un’ala sinistra fortissima come Federico Chiesa, uno degli attaccanti migliori che è Dusan Vlahovic. La realtà è che ha paura che lo mandano via perché quest’anno ha fallito tutti gli obiettivi. In Champions League ha perso contro una squadra nona in classifica in Liga! Ci vuole un po’ di dignità e dire “ho fatto schifo!”. Lottare per il terzo e il quarto posto significa aver fallito, io al suo posto mi vergognerei».