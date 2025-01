Cassano non si smentisce: «In Italia fanno passare Bastoni e Barella per fenomeni»

Cassano non si smentisce su Bastoni e Barella, che non rientrano nella sua idea di calcio. Le parole dell’ex attaccante dell’Inter.

IL SOLITO – Nel programma social ‘Viva El Futbol‘, Antonio Cassano discute sui talenti del Barcellona comparandoli anche i giocatori della Serie A. Fanta Antonio, ovviamente, non può non criticare anche in questo caso due giocatori dell’Inter come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Queste le sue parole: «In Italia si fanno passare Bastoni per fenomeno, Barella per fenomeno. E poi facciamo una fatica immane. Però andiamo avanti così. Se vado a vedere Cubarsì che gioca uno contro uno tutto campo contro Mbappé nella finale di Supercoppa di Spagna poi voglio vedere Bastoni…». I due nerazzurri non sono mai andati a genio a Cassano, ma ormai è un disco rotto.