Cassano: «Inzaghi via dall’Inter, persi due scudetti contro squadre inferiori»

Cassano silura Inzaghi. L’ex giocatore vuole un cambio di allenatore in casa Inter a fine stagione. La motivazione è legata alla forza della propria squadra

VIA INZAGHI − Antonio Cassano sentenza alla Bobo TV: «Visto che il campionato sta andando in quella direzione… Se l’Inter arriva seconda e in Champions League si ferma presto è giusto cambiare l’allenatore soprattutto perché in questi due anni ti stanno vincendo il campionato due squadre nettamente più inferiore a te. L’anno scorso il Milan e quest’anno il Napoli, che addirittura ti sta facendo la rumba. Cambierei assolutamente l’allenatore».