Cassano: «Inzaghi va in Arabia! Inter, sei disposta a cambiare”

Intervenuto come di consueto su Viva El Futbol Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter si è soffermato sul crollo totale dei nerazzurri.

SPENTI – Archiviata la dolorosa sconfitta in Champions League contro il Psg in finale, in collegamento con Viva El Futbol, Antonio Cassano, ha commentato la debacle dell’Inter a Monaco. Queste le parole dell’ex Roma e Inter: «L‘Inter è stata distrutta sotto tutti i punti di vista. Personalità, qualità di gioco, idee. C’è stata una differenza abissale. Dembelé penso sia andato 70 volte a fare pressing sul portiere togliendo l’opportunità ai nerazzurri di ripartire da dietro. La peggior sconfitta in una finale di Champions. Inzaghi? Per me andrà in Arabia. Il problema che se cambi allenatore, devi essere disposto a cambiare tutto. Non so se l’Inter sia disposta a questo. Chi verrà al suo posto? L’unico che mi viene in mente è Cesc Fabregas».