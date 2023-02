Cassano: «Inzaghi si salva solo vincendo la Champions League! O l’Inter cambi»

Nonostante la vittoria per 1-0 nel derby di domenica sera è critico il giudizio di Cassano su Inzaghi. Per l’ex attaccante l’allenatore deve restare all’Inter solo in caso di trionfo in Champions League. Queste le sue parole alla Bobo TV.

ALLENATORE CONFUSIONARIO – La critica di Antonio Cassano: «Mi ha deluso molto Stefano Pioli. Gli ho fatto i complimenti, sono sempre stato a dire che ha fatto un grande lavoro. Ma non si possono buttare tre anni di lavoro meraviglioso, inimmaginabile. Hanno detto all’Inter di fare quello che voleva, è stata una cosa orrenda. Nel secondo tempo ha fatto grande confusione l’allenatore. Lautaro Martinez giocatore fenomenale, ha fatto tutto: ora è il capitano e l’interista in campo. Le dichiarazioni di Simone Inzaghi, quando dice che hanno perso solo con l’Empoli… Caro Inzaghi, sei a -13 dal Napoli con la rosa assieme alla Juventus più forte del campionato. Continui a farti dichiarazioni per pararti: quest’anno, che probabilmente non vincerai il campionato, hai perso contro una squadra che era molto inferiore a te. Luciano Spalletti ha fatto capire che è dieci volte più forte di te. Ha dimostrato che è più forte del Milan, ma questo si sapeva. È a -13, non può dire che ha perso solo con l’Empoli».

CAMBIARE! – Cassano prosegue: «L’unica chance che ha Inzaghi di salvarsi è se vince la Champions League, altrimenti l’Inter deve cambiare. Non ha fatto bene, assolutamente, quando ha ripreso il campionato non ha fatto mai buone partite. Mai. In Coppa Italia con l’Atalanta ha fatto una buona partita, ma se è a -13 dal Napoli io non farei feste e festicciole, al posto di Inzaghi un po’ di vergogna l’avrei. Ha fatto un disastro ma ha tamponato con due coppette, quest’anno non è che la Supercoppa Italiana ti salva un’altra volta».