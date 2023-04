Cassano: «Inzaghi quattro errori clamorosi, via! E Marotta lo asseconda»

Cassano contesta Inzaghi, ma allo stesso tempo spara a zero su Marotta per quanto fatto vedere dall’Inter di recente. L’ex attaccante è molto duro nel corso della Bobo TV.

CACCIATELO! – Antonio Cassano contro Simone Inzaghi: «Da due mesi dico che è da mandare via. L’altro giorno se l’Inter vinceva non c’era niente da dire, ha avuto mille occasioni. Poteva vincere 7-1, 8-1 o 12-1, però la Fiorentina quel poco che ha creato era squadra: tutti remavano nella stessa squadra. Inzaghi secondo me è stato delegittimato dallo spogliatoio, è arrivato e a un certo punto ha messo il suo uomo di fiducia titolare: fuori Stefan de Vrij per Francesco Acerbi. Ovviamente, noi che abbiamo fatto i calciatori, sappiamo che si creano i malumori e si parla. Alessandro Bastoni ha fatto un errore sul gol, lo toglie e mette Acerbi al suo posto: si è creata una situazione particolare. Marcelo Brozovic era titolare inamovibile e ai Mondiali si è fatto male, Romelu Lukaku poteva fare due o tre gol ma è pesante e triste, cupo e ha paura».

IL SOSTITUTO – Cassano non capisce come mai Inzaghi sia ancora sulla panchina dell’Inter: «Sono due mesi che dico che bisogna cambiare rotta e bisogna mandarlo via. Adesso tutti quanti hanno il dubbio, ma ce l’ha già dentro Giuseppe Marotta. Quando io dico che Antonio Conte è già nei dintorni di Appiano Gentile lo penso realmente: a meno che non vinca la Champions League Inzaghi a fine giugno è a casa e arriva Conte. In questo momento è in confusione coi giocatori. L’unico che può raddrizzare la barca l’anno prossimo è solo Conte, sono convinto che da parte di Marotta ci sia più di un contatto. Per allenare determinate piazze servono determinati allenatori».

LE SCELTE – Cassano entra nel merito di cosa ha sbagliato Inzaghi: «Ha voluto quattro robe allucinanti. Ha voluto lui Joaquin Correa, ha rivoluto lui Lukaku e non Paulo Dybala, ha mandato via lui Alexis Sanchez. Sono tante le colpe dell’allenatore, ma anche di Marotta: deve prendersi le responsabilità. L’anno scorso è passato il messaggio di annata positiva perché ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana: non è così! Manda via un giocatore fenomenale come Sanchez, riprendi Lukaku tu allenatore e non Dybala dopo aver chiesto tu Correa trentacinque milioni e Acerbi tagliando fuori de Vrij. Hai fatto questi quattro errori clamorosi tu allenatore e chi l’ha assecondato? Marotta. Quando fa i disastri scarica tutto su altri, ma il giochino non funziona con me».