Cassano: «Inzaghi, preso dei rischi all’Inter. Credibile! Ma si gioca tutto»

Cassano ha finalmente fatto dei complimenti a Simone Inzaghi per aver gestito al meglio le forze e i cambi nelle diverse competizioni, soprattutto in Champions League, dove pur correndo dei rischi, ha comunque riportato ottimi risultati. L’ex calciatore ne ha parlato durante l’ultima puntata di “vivaelfutbol” in diretta su Twitch.

MERITI – Antonio Cassano spende finalmente belle parole per Simone Inzaghi, anche se resta sempre un “però”: «L’impressione che ho dell’Inter è che ha due squadre. La seconda impressione è che può vincere il campionato in Italia. Inzaghi con le sue scelte è stato bravo e credibile, si è preso i rischi e quando la gente si prende dei rischi a me piace e va premiato. Però dagli ottavi in poi io voglio vedere che Inter sarà. Le prossime due partite in mezzo alla Champions League sono tremende, perché si gioca tutto: ora vai a Lecce, poi hai il derby e il Monaco in mezzo. Sono tre partite fondamentali».

Taremi poco convincente? Il parere di Cassano

IN ATTACCO – Cassano a Taremi preferisce un altro giocatore: «Taremi è questo, è un giocatore che si sacrifica molto. Corre tanto, ti aiuta. Non mi aspettavo né più né meno. Arrivi in una grande squadra. Arnautovic per me merita più minuti, la cosa che io più detesto è che tanta gente lo fischia, lo critica. Questo è un giocatore forte, vero, che sa giocare a calcio. Merita molti più minuti. Poi ovviamente Lautaro Martinez e Thuram quando stanno bene devono giocare benissimo. Però quando uno dei due deve riposare, Arnautovic deve avere più considerazione».