Cassano: «Inzaghi non ha voluto Dybala e Sanchez per Correa e Lukaku!»

Proseguono gli attacchi duri di Cassano nei confronti di Inzaghi. Alla Bobo TV, dopo averne chiesto l’esonero (vedi articolo), contesta il fatto che a suo dire l’allenatore dell’Inter abbia preferito Dybala e Sanchez a Correa e Lukaku.

LA SPIEGAZIONE – Antonio Cassano continua a criticare la guida tecnica: «Se l’Inter, in questi due anni con Simone Inzaghi, ha continuato a fare questo tipo di prestazioni si sa. Le partite grandi si preparano da sole, con le piccole i grandi allenatori ti tenevano sul filo, aizzavano la situazione. Lui, se continua con questa via, significa che è un allenatore che non ha quel qualcosa in più per poter vincere. L’anno scorso ha buttato il campionato con una squadra inferiore di gran lunga, quest’anno sulla carta Inter e Juventus dovevano ammazzare il campionato. Al Napoli sono andati via sei giocatori in estate, da Fabian Ruiz al capitano, e sta dimostrando che gioca un calcio meraviglioso. A meno che non vinca la Champions League, cosa molto remota, per me si deve cambiare l’allenatore: non si può pensare di continuare così. Se la Juventus fa schifo ed è un fallimento devo dire lo stesso dell’Inter: sono coerente con le mie idee».

SCELTE SBAGLIATE – Cassano entra nel merito delle preferenze di Inzaghi: «Secondo me il grande problema dell’Inter è il suo allenatore. Ha mandato via lui Alexis Sanchez, ha voluto lui Joaquin Correa, non ha voluto lui Paulo Dybala e ha voluto lui Romelu Lukaku. Ha detto che voleva Correa, avuto alla Lazio, e Dybala ma non Correa e Sanchez. Deve prendersi le responsabilità, perché è pagato anche tanto: il disastro l’ha fatto e adesso ne paga le conseguenze. È secondo a -15 dal Napoli, l’anno scorso ha perso lo scudetto contro una squadra meno forte e a fine stagione gli devono dare il benservito».