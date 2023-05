Cassano: «Inzaghi via. Marotta non conta nulla all’Inter! Pronostico…»

Uno scatenato Cassano si scaglia contro Marotta dopo la conferma di Inzaghi all’Inter per la prossima stagione (vedi articolo). L’ex calciatore, in diretta su Bobo TV, non ha dubbi su quali sia la decisione migliore.

VERGOGNA – Antonio Cassano si dice insoddisfatto della gestione nerazzurra: «Come ho già detto non salgo sul carro di chi oggi dice che Simone Inzaghi deve rimanere. L’Inter è una cosa allucinante. Qualcuno gli dà grandi meriti per la finale di Champions League ma in campionato sta combinando un disastro. Una follia. Inzaghi ha buttato lo scudetto dell’anno scorso e quest’anno ha fatto ancora peggio. È fuori dalla lotta per lo scudetto da cinque mesi. Per me, che sono interista, è una vergogna. Il signor Marotta prima di dire che Inzaghi resta al 100% deve iniziare a leggere un po’ di calcio. Perché lui e il calcio sono il bianco e il nero. Non c’entra niente. Parla soltanto, facendo interviste, sceneggiature e cinema. All’Inter Marotta non conta un cazzo. Sta lì perché deve fare pubbliche relazioni. Deve rispettare me, da interista, e gli altri tifosi. Non può perdere dodici partite e fare un campionato di merda. Inzaghi, anche se vince la Champions League, lo mando via perché lì ci è arrivata da una strada semplice e con grande fortuna. L’Inter deve giocarsi le partite a testa alta in tutte le competizioni, avendo un giocatore più forte dell’altro. Il Napoli ha tritato l’Inter, anche se quest’ultima non aveva tutti i titolari. Lukaku ha fatto un gol casuale, il Napoli ne avrebbe potuti fare anche cinque. Se l’Inter fa una partita così contro il Manchester City non ne prende tre ma va a giocare a tennis. Pronostico di Inter-Fiorentina? Come faccio a non tifare la mia squadra!? Da tifoso dico 2-0 per i nerazzurri. Forza Inter!».