Cassano: «Inzaghi ha una Ferrari e la fa arrivare seconda! Problema Inter»

Proseguono le critiche di Cassano verso Inzaghi. L’ex attaccante continua a ripetere come l’Inter sia – secondo lui – costretta a cambiare allenatore in tempi rapidi. Le sue parole arrivano dalla Bobo TV.

INGESTIBILE – Antonio Cassano non fa troppi giri di parole per contestare Simone Inzaghi: «Per quanto riguarda l’Inter secondo me è molto semplice questa situazione. Io continuo a dire che il problema più grande è l’allenatore, e adesso dico il perché per l’ennesima volta. Col Porto e col Milan vinci perché i giocatori si motivano da soli, quando Inzaghi deve dare qualcosa non è all’altezza di allenare una squadra per vincere. Ha tante carenze, lo vedi che gli manca sempre qualcosa. Il problema grande dell’Inter è il suo allenatore: si vede la differenza fra Luciano Spalletti e Inzaghi. Uno ha una Ferrari e la fa arrivare seconda, l’altro vince. L’allenatore continua ad andare su una via che non porta a niente: ha la squadra più forte, cosa altro vuole?»

SCELTE DISCUTIBILI – Cassano sostiene che Inzaghi abbia dei “preferiti”: «Stefan de Vrij giocherebbe in ogni squadra del mondo, ma ha voluto lui Francesco Acerbi e lo mette. L’unica cosa, che non ha scoperto Inzaghi ma noi alla Bobo TV, è Hakan Calhanoglu davanti alla difesa: lo avevamo detto da due anni. Oggi il calcio si è evoluto, come allenatore devi dare qualcosa in più. L’anno scorso ha perso il campionato col Milan che era più forte, quest’anno sei a -18 col Napoli che è al sesto posto come monte ingaggi. Devo pensare stagione positiva? No! Io da interista spero che vinciamo la Champions League, però se non la vince il benservito bisogna darglielo».

DA CAMBIARE – Cassano conclude: «Ci sono allenatori che possono gestire, lui non è uno che può prendere una super squadra e portarla a vincere. Quando lui dice che ha vinto una partita l’anno scorso a Liverpool e che a Barcellona meritava di vincere sono partite che si preparano da sole. Poi noi dobbiamo dire la verità e la diciamo sempre: se è a -18 dal Napoli e ha questo tipo di problemi sicuramente conta la squadra, perché va in campo, ma il problema più grande è il suo allenatore. L’anno scorso ci poteva stare, quest’anno disastro assoluto: -18 a febbraio, una follia delle follie. O vinci la Champions League e vai avanti con Inzaghi oppure vai, arrivederci e grazie».