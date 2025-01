Cassano: «Inzaghi ha Ferrari in mano e non vince. Surreale!»

Simone Inzaghi durante Inter-Bologna non è stato il solito. Si poteva intravedere forte agitazione già nei primi minuti, Antonio Cassano lo ha ribadito dopo Adani su Viva el Futbol.

ELOGI – Antonio Cassano elogia prima gli avversari: «Il Bologna ha giocato da prima della classe, ha giocato con coraggio e marcava in area dell’Inter per recuperare palla. Hanno segnato, hanno preso palo e subito con un errore di Odgaard. Il gol di Lautaro Martinez è stato bellissimo. Pensavo fosse indirizzato il match in favore dei nerazzurri di Inzaghi, il Bologna però ha continuato a giocare. Italiano la fa giocare benissimo la squadra. Castro mi piace, sa proteggere palla, è cattivo, se lo metti in una grande squadra diventa tanta roba».

Inzaghi, le dure critiche di Cassano

PRESTAZIONE NEGATIVA – Cassano infine si scaglia contro l’allenatore nerazzurro: «Inzaghi? Ha una Ferrari in mano ma vedo il solito 3-5-2. Se non stanno bene i suoi giocatori e deve inventare qualcosa fa fatica. Basta che trovi un allenatore migliore di te e ti mette in difficoltà. Italiano lo è. L’altro ieri Inzaghi era isterico, parlava di difficoltà per gli infortuni. Giochi con Bologna o Venezia, hai 25 giocatori e la seconda squadra può vincere comunque il campionato. Surreale quello che sento e sto vedendo. Con la Champions League è difficile che l’Inter faccia di più: doveva avere 5-6 punti in più adesso»