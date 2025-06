Cassano durissimo: «Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio»

Antonio Cassano si è espresso in termini durissimi contro Simone Inzaghi, ex allenatore dell’Inter. Poi un commento sulla scelta di puntare su Cristian Chivu.

L’ATTACCO – Antonio Cassano si è così pronunciato a Viva El Futbol a proposito del percorso di Simone Inzaghi all’Inter e della sua scelta di passare all’Al Hilal: «Tutti coloro che definivano Inzaghi un ‘genio’ devono sapere che quest’ultimo ha distrutto l’Inter. Ha vinto 1 campionato su 4, buttando gli altri 3. Non ha valorizzato nessuno, ha preso in giro i tifosi dell’Inter. Lui, infatti, aveva già un accordo con l’Al Hilal. La ‘buffonata’ maggiore è quella di dire ‘stavo studiando il calcio arabo’… la realtà è che è andato lì per i soldi. Aveva già trovato l’intesa prima della finale, il suo scopo era quello di andare a guadagnare».

Cassano sull’approdo di Chivu sulla panchina dell’Inter: rispetto a Inzaghi, una certezza per Cassano!

IL RAGIONAMENTO – Cassano ha poi proseguito illustrando il suo punto di vista sul passaggio da Inzaghi a Cristian Chivu: «Nella vita bisogna avere fiducia nei ragazzi giovani. Ho avuto la fortuna di giocare 4 anni con lui. Si tratta di un calciatore con una personalità immensa, a 20 anni era già capitano di Ajax e Romania. La sua filosofia è quella di saper giocare a calcio: mi diceva sempre ‘per 80 minuti dobbiamo avere noi la palla, per 10 i nostri avversari’. L’ho seguito poco a Parma, ma ha fatto quel che doveva fare lì. Andare all’Inter è complicato, si sa, ma spero che possa cambiare la filosofia di gioco della squadra. I giocatori si sono affidati al 3-5-2, ma io confido nel fatto che si possa dare una sterzata alla rosa. Io spero che possa cambiare l’Inter e far bene, ma resta una grande incognita. Sicuramente meglio di quell’altro (Inzaghi, ndr.) farà».