Cassano: «Inzaghi da esonerare! Non può rendere Inter vincente»

Antonio Cassano non crede all’involuzione senza precedenti dell’Inter, il primo responsabile è Simone Inzaghi. L’ex fantasista italiano ha una soluzione e la spiega sulla Bobo TV.

PEGGIORE – Il peggiore del Derby d’Italia è uno, Antonio Cassano lo spiega: «La Juventus ha strameritato di vincere con l’idea di Massimiliano Allegri, possesso sterile dell’Inter e ripartenza dei bianconeri. Non giocano bene, ma continueranno così. Allegri con il suo modo di giocare non ha avuto problemi, poteva far cinque gol. Con questa squadra l’anno scorso Inzaghi ha buttato il campionato, quest’anno un disastro a livello di gioco e risultati. Per salvare la stagione o vinci la Champions League o sei da mandare via, non sei un allenatore che può portare i nerazzurri ad essere una squadra vincente. Sta peggiorando, l’unica idea è stata Hakan Calhanoglu che fa bene. Denzel Dumfries ha giocato bene al Mondiale, poi nulla. Nicolò Barella fa panchine e sbraccia, Romelu Lukaku si è spento e perché devi metterlo per poi perdere Edin Dzeko?».