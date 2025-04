Cassano: «Inzaghi ha buttato al cesso 2 scudetti!» E attacca Bastoni e Barella

Cassano critica ancora Simone Inzaghi, nonostante lo straordinario operato all’Inter. E poi si scaglia, come sempre, verso Bastoni e Barella.

INZAGHI – Antonio Cassano, in collegamento su Viva El Futbol con Marco Materazzi, Daniele Adani e Nicola Ventola, attacca l’allenatore nerazzurro: «Io ricordo che l’Inter in questi tre anni ha buttato al cesso due scudetti e in Champions League, due anni, dovevi andare a casa col Porto, hai beccato il Benfica e poi il Milan. Prima dell’1-0 del Manchester City l’Inter a Istanbul fa una partita tutta dietro. In tre anni Inzaghi ha buttato due scudetti via. L’Inter del triplete dava 10-0 all’Inter di oggi, nessuno di questa squadra avrebbe mai mai giocato con voi. Poco da discutere».

BASTONI E BARELLA – Poi Cassano si esprime su Alessandro Bastoni e Nicolò Barella: «Per me quello che fanno passare di questi due giocatori non lo è. Se io devo incontrare tra Materazzi o Bastoni scelgo tutta la vita Bastoni, perché non sa difendere. Per me non è un grande difensore. Barella tanti lo fanno passare per campione ma io non lo vedo. Se devo fare paragoni con Stankovic, dico aspetta un attimo: “Non scherziamo minimamente”. Sono due giocatori che non mi piacciono per niente».