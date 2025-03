Cassano: «Inzaghi una bravissima persona! Mi sta antipatico quell’altro»

Antonio Cassano, nella puntata del lunedì su Viva El Futbol, è tornato a parlare di Inter. L’ex nerazzurro ha lanciato qualche elogio, inatteso, per Simone Inzaghi.

SCUDETTO – Antonio Cassano, ex giocatore di Roma e Inter, nel corso della consueta puntata del lunedì su Viva El Futbol, è tornato a parlare dei nerazzurri e della gestione di Simone Inzaghi. Questo il suo pensiero, a metà tra critiche e complimenti: «Napoli? Per me il campionato è complicato. Il Napoli deve vincere tutte le partite, mentre l’Inter dovrebbe perderle. So che hanno Champions e Coppa Italia, ma credo che lo scudetto sia ormai andato. La Roma, sinceramente, non credo possa dar fastidio all’Inter; forse potrebbe perdere qualche punto contro il Bologna. Non so chi possa impensierirli. L’Inter ha una seconda squadra che è altrettanto forte. La gente allo stadio ha dato una grande spinta alla squadra, lo percepivo anche dalla televisione. Poi Arnautovic ha fatto gol, un giocatore che mi piace molto. Frattesi ha fatto un bel gol, è stato migliore anche negli assist rispetto a quell’altro (Barella, ndr). Barella non è entrato nel migliore dei modi, ed è stato ammonito quando poteva evitare».

Non solo critiche per l’Inter: Cassano elogia anche Inzaghi

ELOGIO – Cassano poi, si sofferma sulle critiche passate a Simone Inzaghi: «Ieri l’Inter avrebbe potuto segnare cinque gol, ma se Sommer non avesse fatto quelle parate, la partita sarebbe stata buttata nel cesso. L’allenatore mi sta davvero gasando. Lo conosco dai tempi della Lazio e ho molta stima per lui come persona. Mi stava antipatico il fratello, ma Simone è un bravissimo ragazzo. A volte lo critico per alcune situazioni, ma negli ultimi tempi mi sta davvero sorprendendo. È molto energico e adrenalinico. Mi piace come sta gestendo la squadra, anche se, a livello difensivo, non mi convince ancora del tutto».