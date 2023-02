Cassano: «Inzaghi, 10 giorni e può avere il benservito dall’Inter! Tre nomi»

Cassano non vuole più vedere Inzaghi nemmeno in figurina, e stavolta parla da tifoso dell’Inter. Alla Bobo TV, l’ex attaccante chiede senza troppi giri di parole che la società cambi allenatore.

COLPA CHIARA – Antonio Cassano sa qual è il problema, secondo lui: «Io da interista non posso pensare che abbia sette partite perse e contro la Sampdoria, che non riesce a fare gol nemmeno con le mani, fa 0-0. Il Bologna gli ha fatto una testa così: di cosa stiamo parlando? L’Inter non deve pensare di vincere la Champions League, ma deve stare alle calcagne del Napoli. Simone Inzaghi vince una partita, dice “siamo forti”, la squadra si ammoscia e lui di più. Ci sono tanti allenatori, esteri e italiani: o ti evolvi come Stefano Pioli oppure via. L’Inter vuole cambiare rotta? Vai a Brighton da Roberto De Zerbi, se non vuole vado a Firenze da Vincenzo Italiano. Ci sono allenatori che meritano un tipo di palcoscenico, De Zerbi è il primo ma poi io vado a prendere Italiano».

CAMBIARE PER FORZA – Cassano prosegue spiegando il suo pensiero: «Inzaghi non è un allenatore che deve andare avanti con l’Inter. Io Antonio Cassano, fossi presidente dell’Inter, prima cosa manderei via Inzaghi e Giuseppe Marotta. C’è Marcelo Gallardo, che non guadagna tantissimo e negli ultimi anni ha vinto più di tutti: perché non devo prendere in considerazione uno che può portare idee nuove in Italia? L’Inter sta facendo schifo con gli Inzaghi e i Marotta della situazione! Fra dieci giorni ci potrebbe essere già il benservito, perché c’è il ritorno del Porto: se perde…»