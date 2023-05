Cassano: «Inter va in Finale. In attacco giocherà Dzeko»

Milan-Inter è sempre più vicina, mercoledì ci sarà la gara d’andata della semifinale di Champions League. Antonio Cassano fa un pronostico alla BoboTV.

PRONOSTICO – Antonio Cassano ci casca ancora e si butta nel pronostico della semifinale di Champions League: «Io penso che vada l’Inter in Finale e lo spero perché sono interista. L’Inter secondo me è più forte, è più squadra e ha più giocatori di maggiore qualità. Inoltre nelle ultime settimane i nerazzurri sono più in forma. Dzeko non ha giocato con la Roma per 90 minuti, quindi penso sia lui il titolare per mercoledì».