Cassano: «L’Inter va da una parte, Inzaghi dall’altra! Ha messo tre pullman»

Come di consueto, Cassano va giù pesante e non usa mezzi termini. Nello specifico sull’Inter e su Inzaghi, nonostante la vittoria per 1-0 col Barcellona. Questa la sua analisi alla Bobo TV.

MALE NONOSTANTE TUTTO – Antonio Cassano critica l’1-0 al Barcellona: «Se tu giochi bene poche volte perdi. L’Inter sta giocando male questo periodo qua: si è trovata l’altro giorno a continuare a non giocare bene ma vincere. Quante altre partite puoi giocare così e vincere? Qui in Italia si va a guardare solo il risultato, l’Inter ha tirato l’altra sera mezza volta e ha fatto gol. Ha messo tre pullman, non uno. Non posso pensare che l’Inter in casa non si giochi la partita, perché se vai fuori e ti metti davanti alla porta quando prendi gol è difficile cambiare l’idea che hai impostato. Sta facendo grande fatica, poi ovviamente la cosa che non mi è piaciuta sono le dichiarazioni dopo. Hakan Calhanoglu ha detto che hanno vinto per l’allenatore: c’è qualcosa che non mi quadra, vedo qualcosa che si sta andando a sbriciolare. Spero di sbagliarmi. Penso che l’Inter sta andando da una parte e Simone Inzaghi dall’altra, perché sono stato calciatore e conosco le situazioni. Spero di sbagliarmi, però è una situazione di non ritorno. Inzaghi si sta salvando il culo col risultato dell’altro giorno, ma alla fine il conto ti arriva. Due o tre volte ti va bene, ma su dieci non basta».